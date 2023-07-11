توقيف مؤقت لرئيس إتحادية السباحة حكيم بوغادو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قرار الوزير عبد الرحمان حماد بإيقاف بتوقيف رئيس الاتحادية للألعاب المائية حكيم بوغادو بصفة مؤقتة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء، أن عبد الرحمان حماد أوقف الرئيس محمد حكيم بوغادو، من كل أنشطة الحركة الرياضية طبقا لأحكام المادة 217 من القانون 13 -05 في 23 جويلية 2013.

كما أكدت أنه يتم عرض قضية رئيس الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية على لجنة أخلاقيات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وحسب بيان الوزارة، فإن التوقيف المؤقت جاء على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الإتحادية.

يذكر، ان التصريحات مسّت البطل الجزائري جواد صيود ووالده، الذان سبقا لهما وأن اشتكوا من سوء المعاملة والتسيير.

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