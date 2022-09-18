توقيف ماتياس بوغبا بتهمة ابتزاز شقيقه

كشف الاعلام الفرنسي عن اعتقال ماتياس بوغبا و خضوعه لتحقيق رسمي بشأن المؤامرة ضد شقيقه.

وقال موقع “بي أف أم” الفرنسي، اليوم الأحد، أن ماتياس بوغبا ابتز شقيقه الدولي الفرنسي بول بوغبا. رفقة أربعة من اصدقائه.

كما دافع محامي ماتياس بوغبا عن شقيقه بعد محاكمته :”لم افهم قرار اعتقال موكلي: رغم أنني لا أشكك في العدالة الفرنسية”. وأضاف ” موكلي لم يتسابق من اجل ابتزاز الضحية ولذا نطلب من العدالة القيام بقرارات لصالحنا”.

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