توقيف “مالو إلياس” أخ بارون المخدرات المدعو “مالو إمام” بباب العسة بتلمسان

تمكنت مفرزة للدرك الوطني إثر عملية بقرية سلام، بلدية باب العسة الحدودية ولاية تلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية يوم 27 مارس 2025، من توقيف المدعو”مالو إلياس” أخ بارون المخدرات مطلوب لدى العدالة والصادر ضده أوامر بالتوقيف في عدة قضايا المدعو “مالو إمام”.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للدرك الوطني قامت بعملية بقرية سلام، ببلدية باب العسة الحدودية ولاية تلمسان. بإقليم الناحية العسكرية الثانية يوم 27 مارس 2025، أين تم تطويق منزل كان يتواجد به بارون مخدرات مطلوب لدى العدالة. والصادر ضده أوامر بالتوقيف في عدة قضايا ويتعلق الأمر بالمدعو “مالو إمام”.

حيث قام هذا الأخير الذي كان متواجدا برفقة أخيه في المنزل بإطلاق النار على عناصر المفرزة. مما أسفر عن إصابة ضابط بجروح حُوِّل على إثرها مباشرة إلى مستشفى مغنية لتلقي الإسعافات الأولية. ليتم بعدها نقله إلى المستشفى العسكري الجامعي لوهران بالناحية العسكرية الثانية.

ووفق البيان نفسه، حاول هذا البارون الفرار على متن سيارة من نوع رونو-25 كان على متنها شخصين. مما أدى إلى تدخل عناصر المفرزة بإطلاق النار على السيارة والقضاء على المجرمين اللذين كانا على متنها. والذين حاولا تهريب البارون ويتعلق الأمر بكل من “غطاس محمد” و”نمراوي محمد”، فيما لاذ البارون بالفرار.

بعدها وعقب اقتحام عناصر الدرك الوطني المنزل تم توقيف المدعو”مالو إلياس” (أخ البارون) الذي أصيب بجروح خفيفة. واسترجاع مسدس آلي(01) من نوع “ستار”، سيارة نفعية(01)، أربعة عشر (14) هاتف نقال، آلة عد الأوراق النقدية وأغراض أخرى.

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