توقيف مباراة البرازيل والأرجنتين لهذا السبب!

توقفت مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي التي أقيمت سهرة اليوم بملعب “أرينا كورينثيانز” بمدينة ساوبواولو ضمن تصفيات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 وذلك بعد دقائق من إنطلاقها.

وتم توقيف المباراة بسبب مطالبة أفراد من منظمة “أنفيسا” وهى الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية فى البرازيل، بسبب مشاركة لاعبي الأرجنتين المخالفين لقواعد الحجر الصحي.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية إن السلطات البرازيلية تطالب رباعى المنتخب الأرجنتيني مارتينيز، بوينديا، لو سيلسو وروميرو بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن وكالة المراقبة الصحية في البرازيل أوصى بأن يجب خضوع أربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني للحجر الصحي الإلزامي، لأنهم يأتون جميعا من أوروبا وتحديدا من إنجلترا، نظرًا لأنهم أمضوا أقل من 14 يومًا في المملكة المتحدة، فسيتعين عليهم الامتثال لهذا الحجر الصحي الإلزامي في البرازيل.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb