توقيف مبحوث عنه صادر في حقه 58 أمر بالقبض ببئر توتة

أوقف افراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر محتال خطير صدر في حقه 58 لأمر بالقبض.

ومطلوب من عدة مجالس قضاء على غرار مجلس قضاء العاصمة وتيبازة.

بعد ورود معلومات تفيد بتنقل المشتبه به في إقليم ولاية الجزائر، وبعد رصد تحركاته في بلدية بئر توتة، تم توقفه.

المتهم “ب.ق” يبلغ من العمر 58 سنة، مبحوث عنه بموجب 58 أمر بتوقيف تتعلق كلها بتهمة النصب والاحتيال.

حيث كان يوهم ضحاياه بالاستفادة من مشاريع بكل من برج البحري والدار البيضاء، بوزريعة و عين النعجة.

وسلب منهم مبالغ مالية طائلة تقدر بالمليارات، أين كان يوهم ضحاياه أنه أطار بإحدى الاجهزة الامنية.

وكانت أخر ضحاياه عائلة من بئر توتة استعمل معها نفس الخطة للإيقاع بها وسلبها 370 مليون سنتيم.

واوهم العائلة انه سيتوسط لها لتمكينها من الاستفادة من سكنات ترقوي، حيث سلبها 15 مليار سنتيم.

وتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، اين تم ايداعه السجن عن تهمة انتحال صفة، النصب والاحتيال.