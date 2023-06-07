توقيف مترشحة حرة متلبسة بالغش بواسطة هاتف نقال بباتنة

تمكن صبيحة اليوم حراس مركز امتحان البيام الخاص بالاحرار المتواجد بالقطب الحضري حملة 3 بباتنة من ضبط إمراة مترشحة من مواليد 1986 في حالة تلبس بالغش في مادة الفرنسية بإستعمال هاتف نقال تمكنت من تسريبه معها الى حجرة الامتحان.

ليتم ابلاغ خلية اليقظة التي تنقل أعضاءها الى المركز المذكور. أين وقفوا على حيثيات وتفاصيل الحادثة، ومن ثمة تسليم الموقوفة الى مصالح الشرطة لاستكمال اجراءات التحقيق والاحالة على المحاكمة.

للاشارة فإن المترشحة الموقوفة متزوجة.