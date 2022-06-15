أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بيانا للراي العام بخصوص قضية المساس بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.

وحسب البيان، فلقد تم توقيف مترشحة لامتحانات البكالوريا وزوجها بتهمة الغش في سيدي بلعباس.

هذا وتم ضبط المترشحة بمتوسطة لحمر الحاج متلبسة بالتواصل مع زوجها عبر جهاز بلوتوث موصول بالهاتف.

لتمثل المترشحة وزوجها مثلا للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، فيما حكم عليهما بالحبس النافذ 18 شهرا كما تم تغريمهما بـ50 ألف دينار.