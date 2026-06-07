توقيف مترشحة لشهادة البكالوريا متلبسة بالغش في مادة اللغة العربية بتواطؤ شقيقتها

من المقرر أن تمثل أمام محكمة بسكرة مترشحة لامتحان شهادة البكالوريا بثانوية العربي بن مهيدي، المتهمة المسماة (ح.م)، بعدما ضبطت متلبسة في حالة غش بتسريب أسئلة البكالوريا باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عبر تقنية بلوتوث.

وذلك خلال اجتيازها امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم امتحان بمشاركة شقيقتها المتهمة المسماة (ح.ز). كما تأسست في القضية مديرية التربية للولاية ذاتها كطرف مدنيّ.

وكشف بيان صحفي لوازارة العدل، اليوم الأحد، أنه وعملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة الرأي العام أنه تاريخ 07-06-2026 بناء على شكوى تقدمت بها مديرية التربية لولاية بسكرة ضد مترشحة لامتحان البكالوريا بثانوية العربي بن مهيدي، مفادها أنه في إطار ضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا دورة جوان 2026. تمّ رصد حالة مشتبه فيها لتسريب أسئلة البكالوريا عبر تقنية البلوتوث، مرتكبة من طرف المسماة (ح.م) تلميذة بالطور الثانوي، والتي ضبطت بحوزتها سماعة بلوتوث خفية، أثناء اجتيازها امتحان في مادة اللغة العربية وآدابها.

التحريات الأولية أكدت أن سالفة الذكر قامت بإجراء اتصال هاتفي للحصول على إجابة الامتحان بمساعدة أختها المسماة (ح.ز) عبر اتصال هاتفي بتقنية البلوتوث، حسب ما أكدته المعاينة التقنية للهاتف النقال.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالتاريخ نفسه تم تقديم المعنيّتين وإحالتهما على المحاكمة طبقا لإجراءات التلبس مع إيداعهما الحبس، وجدولت القضية للمحاكمة لاحقا.