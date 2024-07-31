توقيف متهمين إثر مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بـ” مارشي” الرويبة

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف 6 أشخاص إثر مشاجرة عنيفة بالسوق ضواحي مدينة الرويبة. تم استعمال فيها أسلحة بيضاء ظاهرة، من سيوف وسكاكين من الحجم الكبير. وكان من ضمن العصابة المتهمين “د.محمد”،” س.فاروق”، ” م.لطفي”، “ب.محمد الأمين “.

وخلفت المشاجرة جروح بليغة، أصابت التاجر الضحية ” م.فوزي” الذي استفاد من عجز طبي مقدر ب21 يوما.

ومثل أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر كلا المتهمين الموقوفين كل من “د.محمد” ،” س.فاروق”. لمتابعتهما بجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء. لمعارضتهما الحكم الغيابي المصادر في حقهما عن محكمة الجنح بالرويبة، شهر افريل 2024. أين تم إدانتهما ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد محاكمة تغيبا عنها خلال محاكمة باقي المتهمين.

وفي الجلسة أنكر كلا المتهمين ضلوعهما في جريمة المشاجرة وتمسكا بانكار كل ما نسب اليهما من تهم.

بحيث صرح ” د.محمد” بأنه بسوم الوقائع خلال نشوب المشاجرة بالسوق لم يكن متواجدا بالأماكن بل شقيقه. ” لطفي” هو من حضر لمزاولته العمل بالسوق، باعتباره بائع خضار هناك.

كما أكد المتهم أن باقي المتهمين خلال استدعائهما كشهود أمام محكمة الرويبة في الجلسة الفارطة. غيروا أقوالهم واكدوا عدم تواجده بالسوق يومها.

كما نفى المتهم الثاني “:س.فاروق” مشاركته في المشاجرة مصرحا في معرض تصريحاته. بأن كل ماورد قي محاضر الضبطية على لسان باقي المتهمين لا أساس له من الصحة.

وأمام ماورد التمس النائب العام بالجلسة تشديد العقوبة في حق كلا المتهمين.