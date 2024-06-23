توقيف متهمين اختطفا “ايميقري” وطالبا بفدية لإطلاق سراحه ببلجيكا

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، في محاكمة متهمين اثنين غير موقوفين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع.ح”. والمدعو “أ.ي” لضلوعهما في جريمة اختطاف شخص مقيم بدولة بلجيكا. والمطالبة بفدية من اقاربه المقيمين بولاية معسكر، مقدرة بـ 1مليار مقابل إطلاق سراحه.

وتم متابعة كلا المتهمين بجناية الإختطاف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 291 ، 293 من قانون العقوبات. و جناية المشاركة في الإختطاف.

وانطلقت التحريات في القضية بتاريخ 06/03/2018 في حدود الساعة 11:30 صباحا، عندما تقدم قدم كل من المدعو “د.إ” والمدعو ” ب.ب. خ. ش”. الساكنين بولاية تيارت أمام مصالح فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، للتبليغ عن المشتكي منهما “ع.ح”، و”أ.ي” عن تعرض قريبهم المغترب بدولة بلجيكا، المدعو “د. بوزيان” لعملية الاختطاف. وحجز متبوع بالتعذيب من قبلهما، كما طلبا منه فدية مقدرة بمليار سنتيم. مقابل تسليمه للمسمى “أ.ي”، المقيم ببلدية الكاليتوس.

وعليه تم فتح تحقيق لدى محكمة الحراش ضد المدعو “ع.ح”، و “أ.ي”.

هذا ما جرى في التحقيق

وفي إطار التحقيق تم سماع الشاهد “د.ا.ر”، وصرح أنه بتاريخ 02/03/2018 حوالي 09 ساعة صباحا إتصلت عمته “د.زو”، بوالده “م”. و أخبره أن شقيقه “ب”، قد تم اختطافه بدولة بلجيكا، من طرف أشخاص لا يعرفهم.

وأضاف المتهم، انه ولم تكلم مع شقيقه المختطف عبر تطبيقة “ايمو” كما أنه عمه “ب” أنه تم اختطافه من طرف المتهم المدعو “ح” حسب اسمه الظاهر على شاشة الهاتف النقال.

و تبين فيما بعد أنه “ع. حمزة”، و كان عمه المختطف عليه علامات الضرب و الدم على وجهه و يديه و رجليه. و كان يتكلم و هو تحت ضغط الأشخاص الذين اختطفوه و حجزوه. و هناك طلب من عمته أن تسلم مبلغ مالي يقدر بـ مليار سنتيم للمختطفين مقابل تحريره. إلا أن عمته أخبرته أنها تملك مبلغ 180 مليون سنتيم.

فطلب منها أن تسلّم هذا المبلغ حتى يكفوا عن ضربه و إكمال باقي المبلغ لاحقا.

كما طلب الضحية من والده أن يمنح المختطفين مبلغ 100 مليون سنتيم، وقد أظهر لهم المختطفين رقم الهاتف النقال للشخص الوسيط هنا بالجزائر. ويتعلق الأمر بالمدعو “أ.ي”. حيث في نفس اليوم اتصل الخاطفين بهذا الأخير على رقمه الهاتفي. وأخبروه أن المبلغ المطلوب بحوزتهم و بدوره ضرب لهما موعد بالالتقاء به بحي ببلدية الكاليتوس لتسليم الفدية.

وخلال وصولهما العاصمة كان المتهم “ي” يوجههما إلى مكان الإلتقاء به عبر هاتفه النقال. وتم الاتفاق على حي الكاليتوس، حوالي الساعة الرابعة صباحا. وجرى الاتفاق على إطلاق سراح عمه بعد تسلم الأموال كاملة.

وقال الشاهد أنه تم تسليم “ي” المبلغ كاملا 00000 998 دج، و في مساء ذلك اليوم اتصلا بالمتهم “ي”. وأخبرهما أنه تم إطلاق سراح عمهما “ب”.

تفاصيل القضية

وبتاريخ عندما 06/03/2018 اتصل به عمه وأخبرهما بأنه تم اطلاق سراحه و هو متواجد بالمستشفى. و تم القاء القبض على المختطفين.

وتم صرح المتهم “أ.ي”، عند الحضور الأول و صرح انه بتاريخ 02/03/2018 حوالي الساعة 23:00 اتصل به المتهم “ع.ح” عبر موقع التواصل الاجتماعي. وطلب منه أن يستلم مبلغ مالي من عند أشخاص قادمون من ولاية تيارت. ثم تكلم بعدها مع المدعو “ب”،في نفس الوقت بعد أن حول له المكالمة و كان

يشاهده أخبره بالعبارة التالية ( الله يسترك شد الدراهم من عند دارنا ووصلهم لدار “ح” دير في بليزير و لما أخبره عن سبب ذلك أخبره بالعبارة التالية ) أنه بينتنا دراهم و منحوسش تفهم) و بعد انتهاء هذه المكالمة اتصل به بعد لحظات أحد الأشخاص “د.ا” و والده و أخبراه بأنهما قادمون إلى الجزائر العاصمة حاملين معهمالمبلغ المالي المقدر بـ 100 مليون سنتيم حسبما أخبره به المتهم “ح.ع”و “ب.د”. و لما وصل اسماعيل إلى الجزائر العاصمة حوالي الرابعة صباحا إلى حي الكاليتوس، بمفترق الطرق وهناك التقى بهما. وعاملهما معاملة حسنة وتناولا الفطور بمقهى و هناك سلماه مبلغ 998000,00 دج. وأخبرهما انه سيطلقون سراح “ب.د” بعد تسلم هذا المبلغ ثم غادرا العاصمة.