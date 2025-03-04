توقيف متهمين رموا بكيس المخدرات لحظة توقيفهم بباب الوادي

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض 4 متهمين من ذوي السوابق القضائية يقومون بترويج المؤثرات العقلية بحي باب الوادي، حيث وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من سيارة التي كان على متنها المتهمون قام السائق برمي كيس بلاستيكي يحوي على كبسولتين من نوع بريغابالين وزنها إجمالا 0.06 غ. فيما تمكن أحدهم من الفرار من قبضة رجال الشرطة.

ولدى إحالة المتهمين على التحقيق، تبين أن المتهم ” ش. عبد الحفيظ” هو من قام باقتناء المؤثرات العقلية. من عند المدعو “ل.لطفي” ، حيث تم مداهمة مسكنهما بعد لذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية. لدى محكمة باب الوادي، كما تم في نفس القضية التوصل إلى المتهم الثالث ” م.حسام”. الذي بعد تفتيش مسكنه العائلي والعثور على كمية أخرى من المخدرات صرح لرجال الضبطية القضائية أن المحجوزات. تعود لشقيقه” م.مراد” هذا الأخير بدوره ولدى التحقيق معه أكد أن تلك الممنوعات اقتناها من عند المتهم “م.عبد الحميد” .

المتهم ينفي كل ما نسب إليه

ومثل أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء المتهم الموقوف المدعو “م.عبد الرحيم “. الذي تم توقيفه من طرف رجال الشرطة بناء على تصريحات المتهمين كل من المدعو ” زعطوط”و ” منصور.م”. بصفته مروج مخدرات ، وهي التصريحات التي نفاها المتهم بالجلسة نفيا قاطعا، مؤكدا في معرض تصريحاته. بأنه ليس له لي علاقة بالمتهمين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم، بل تم توريطه في الباطل والسبب. هو فراره من رجال الشرطة بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها صديقه المتهم المدعو “ز.ميسوم”. لحظة توقيفه حيث كان يحمل سلاح أبيض محظور من نوع سيف بطول 60 سم.

وفي مرافعة الدفاع أكد المحامي أنه لا يجوز متابعة متهم بناء على تصريحات متهم على متهم. باعتبار أن شهادة متهم على متهم تعد باطلة قانونا، ملتمسا تبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه. والتصدي من جديد للحكم الصادر ضده والقاضي بإدانته ب5 سنوات حبسا نافذا.

قبل أن تلتمس النيابة العامة بالجلسة تشديد العقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.

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