توقيف متهمين ضمن عصابة سطت على شقة رعية صيني بالدار البيضاء

إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء اليوم الإثنين، إلى متهمين إثنين موقوفين. لضلوعهما في جريمة سرقة طالت رعية صيني مقيم بالعاصمة.

حيث تم تقديم كلا المتهمين أمام الجهات القضائية، بعد توقيفهما من طرف الشرطة القضائية للدار البيضاء شرقي العاصمة. وحجز مركبة من نوع “فولسفاقن” المستعملة في تنفيذ جريمة السطو.

وحسب ما أفادته مصادر مطلعة بالتحقيق، فإن العملية جاءت في أعقاب شكوى تقدم بها رعية صيني تاجر مقيم بالعاصمة. لتعرض شقته الكائنة بمدينة دار البيضاء، للكسر من طرف مجهولين. الذين سطووا على مبلغ مالي يقدر بـ 70 مليون سنتيم.

وإستغلالا للمعلومات وانطلاقا من تفقد كاميرات المراقبة المنصبة بالأمكنة، تم رصد مركبة من نوع ” فولسفاقن “. التي استعملها الجناة خلال تنفيذ عملية السرقة.

وبعد الاستغلال الدقيق للرقم التسلسلي تم تحديد هوية الفاعلين. ليتم توقيف متهمين إثنين واحالتهما على التحقيق فيما لا يزال متهمين إثنين في حالة فرار.

وحسب ذات المصادر، فإنه خلال السماع لأقوال الموقوفين، كشفت مجريات التحقيق أن المتهمين الأربعة إتفقوا على تنفيذ السرقة بمسكن الرعية الصيني، بعد عملية ترصد له لقرابة 3 أشهر. حيث استغلوا بليلة الوقائع غيابه من مسكنه. ليقوموا بالتنقل على متن مركبة محل الحجز إلى الحي الذي يقيم فيه الضحية. وتسللوا إلى غاية الغرف بعد كسر الأقفال.

كما اعترف كلا المتهمين بالسطو على مبلغ 70 مليون سنتيم من الشقة، وتقاسمه مناصفة فيما بينهم. ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق الغرفة الثانية لذات المحكمة لأقوال المتهمين الموقوفين الذي يعد أحدهما من ذوي السوابق العدلية. في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق لاحقا والتكييف القانوني للتهم المتابع بها كلا المتهمين.

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