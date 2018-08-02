توقيف متهم وشقيقته يروجان المهلوسات بعين تموشنت

اوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت شخصين مختصين في ترويج المهلوسات.

وحجزت 70 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع.

العملية جاءت إثر معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة تفيد بوجود شخص يروج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب بالاستعانة بشقيقته.

مع إتخاد مسكنهما مكان لتخزينها، وبعد الترصد لتحركاتهم و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

تنقلت عناصر ذات الفرقة إلى مسكن المعنيين بالأمر، أين قام المشتبه فيه بالفرار بمجرد مشاهدته لعناصر، الشرطة.

وتم توقيفه بالقرب من مسكنه بعد قيامه برمي علبة تحتوي على 60 قرص مؤثر عقلي.

مواصلة عملية التفتيش لمسكنه تم العثور على 10 أقراص مهلوسة و أسلحة بيضاء تتمثل في سكين من الحجم الكبير وسيف.

ويتعلق الأمر بالمدعو”ع .أ21″ سنة وشقيقته “ع.س” 25 سنة،المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين تموشنت.

وبعد إخضاعهما لإجراءات المثول الفوري صدر في حق المتهم “ع.أ” عقوبة 3 سنوات حبس نافذة مع الإيداع.

وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج فيما استفادت شقيقته من البراءة.