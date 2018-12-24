توقيف متورطين في ترويج أقراص “الروش” و”الاكستازي” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI2 التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار تتكون من شخصين يبلغان من العمر 22سنة و40سنة،

الموقوفان مسبوقان قضائيا، متورطان في قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأقراص المهلوسة بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة حول نشاط المتورطين.

حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت الى توقيفهما تم حجز بحوزتهما 01كلغ من الكيف المعالج على شكل 9.5صفائح، 308 قرص من نوع ريفوتريل، أسلحة بيضاء من نوع أوكابي، قارورة غاز مسيلة للدموع ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ 3.8مليون سنتيم إلى جانب مركبة من نوع بيجو 406.

كما تمكنت مصالح الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار أخرى تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20سنة الى 45 سنة من بينهم شخص محل بحث يحمل رخصة سياقة مزورة استغلالا لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة حول نشاط المشبوه فيهم في الاتجار في السموم،

وبعد استصدار أمر من الجهات القضائية تم إخضاع مسكن أحد المتورطين بدائرة السانيا، حجز بداخله قرابة 4 الاف قرص من نوع ريفوتريل، حجز مركبتين من نوع فولسفاغن كادي، مركبة من نوع سيتروان ودراجة نارية من نوع V MS SYM.

في ذات السياق تمكنت ذات الفرقة من حجز 64قرص مهلوس (رفوتريل – اكستازي) ومبلغ مالي من عائدات الترويج 7.2مليون سنتيم، مجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة مختلفة الانواع والأحجام متمثلة في 06 شماريخ (سنيال)، 5 بوشية، 4 أوكابي، 4 سيوف من الحجم الكبير، 2شفرة، بندقية صيد بحري، 01 قارورة غاز مسيلة للدموع واسترجاع دراجة نارية من نوع 103 محل السرقة.