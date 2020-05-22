توقيف متورطين في سرقة بالكسر لمحل عباءات رجالية بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 5 بوهران من توقيف عناصر جماعة أشرار تورطوا في السرقة بالكسر من داخل مخزن خاص بالألبسة.

ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 25 و36 سنة مسبوقين قضائيا أحدهما محل بحث وفق 8 أوامر بالقبض.

وهي العملية التي تمت اثر شكوى التي تقدم بها الضحية رفقة شريكه إلى ذات المصالح تفيد بتعرض مخزنه للألبسة للسرقة بالكسر من قبل مجهولين أين إستولوا على 2928 عباءة رجالية.

التحريات الأولية كشفت عن موقع تواجد كمية من الألبسة المسروقة بمحل تجاري بحي الضاية قدرت ب 493 عباءة اشتراها صاحبه من المتورطين بثمن زهيد.

ليتم بعد توسيع التحقيقات من تحديد تم هوية المتورطين اين تم القاء القبض عليهما على متن مركبة من نوع رونو ماستار.

ليتم إسترجاع المسروقات المتمثلة في 530 عباءة ذات علامة الوشل والوسيم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 132000دج من عائدات بيع المسروقات.