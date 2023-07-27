توقيف متورطين في سرقة سكك الحديد بحاسي مفسوخ في وهران

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية بلدرك الوطني بحاسي مفسوخ في وهران من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و40 سنة متورطين في تخريب وسرقة عتاد السكة الحديدية.

العملية تمت بناء على معلومات تفيد بتواجد شاحنة مركونة خارج النسيج العمراني بإحدى الطرق المعبدة باقليم بلدية حاسي مفسوخ.

بعدها مباشرة تم تشكل دورية تنقلت إلى عين المكان حيث وبعد تنشيط المسالك الترابية تم الانتباه لشاحنة صغيرة من نوع هايفي على متنها شخصان. أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط 14 كيسا ابيض به معدات سكك حديدية.