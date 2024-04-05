توقيف متورطين في سرقة 12 طن حديد من منجم قديم بوهران

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لعين الترك بوهران من الايقاع بجماعة أشرار مختصة في سرقة الحديد.

العملية تمت خلال دورية لذات العناصر ببلدية المرسى الكبير أين لفتت انتباههم شاحنتان محملتان بكميات معتبرة من الحديد قادمتان باتجاه المنجم القديم للحديد الذي يعود للحقبة الاسنعمارية.

بعد توقيف الشخصين اللذين كانا على متن الشاحنتين والتحقيق معهما تبين أنهما متورطين في سرقة 12 طنا من الحديد من المنجم عبر المسلك الترابي لحظيرة إحدى الشركات الخاصة.

وقد تم التوصل إلى 9 متورطين في قضية الحال تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 35 سنة.

وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك بتهمة جناية السرقة لأملاك الدولة، تكوين جماعة أشرار وجنحة التخريب العمدي لممتلك ثقافي عقاري مقترح للتصنيف.