توقيف متورطين في شجار مسلح بحي 200 مسكن في السانية بوهران

أخبار الجزائر
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توقيف متورطين في شجار مسلح بحي 200 مسكن في السانية بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخارجي بالكرمة التابع لأمن دائرة السانية بوهران، من توقيف 4  أشخاص ينتمون لجماعة اشرار تتراوح اعمارهم ما بين 22 و26 سنة.

حيث تورطوا في قضية التجمهر والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة داخل الأحياء.

وهي العملية التي تمت بعد مكالمة على الرقم الأخضر 1548، تفيد بحدوث شجار عنيف بين عدد من الأشخاص على مستوى حي 200 مسكن بالسانيا، أين تمكنت ذات العناصر من إلقاء القبض على المتورطين.
وبعد أخذ إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا لمساكن المتورطين، تم حجز بندقية صيد خشبية تستعمل للتهديد واسلحة بيضاء محظورة.


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