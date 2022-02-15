توقيف متورطين في قتل شاب أحدهم كان بصدد الحرڨة بوهران

تمكنت عناصر درك أرزيو بوهران من الايقاع بالمتورطين في جريمة قتل راح ضحيتها شاب المدعو “ح.ز” بمنطقة المحقن. احدهما كان بصدد خوض رحلة ابحار سري نحو الضفة الأخرى عبر قوارب الحرڨة.

وهي الجريمة البشعة التي ارتكبها الجناة الثلاثة خلال شجار حاد نشب بين الضحية وبين 3 أشخاص. الأمر الذي تم خلاله فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابساتها، واستغلالا لمعلومات تم تحديد هوية وموقع المتهمين. اللذين يقطنان بارزيو لتسفر دوريات لعناصر الدرك إلى توقيفهما وتحويلهما الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

فيما بقى المشتبه الثالث في حالة فرار. بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم ضبطه. وهو بصدد خوض مغامرة ابحار سري عبر إحدى قوارب الهجرة غير الشرعية انطلاقا من احدي شواطئ مدينة عين الترك.

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