توقيف متورطين قاما بالاعتداء على صيدلانية بورقلة

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بالرويسات في ورقلة، من إلقاء القبض على متورطين قاما بالإعتداء على سيدة عاملة بإحدى الصيدليات.

حيثيات العملية تعود أثناء قيام الضحية بمباشرة عملها، ليقوم شابين بالإعتداء عليها وسرقة هاتفها النقال.

ليتم تبليغ مصالح الأمن، التي باشرت عملية التحقيق والتحري، التي توجت بإلقاء القبض على المشتبه فيهما.

وبعد التحقيق تبين أنهما الشابين المبحوث عنهما.

ليتّم إنجاز ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهما أمر إيداع المؤسسة العقابية لإرتكاب جرم السرقة بالعنف.