توقيف مجرمين حاولوا تنفيذ حرب عصابات باستعمال المولوتوف بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخارجي مسرغين، التابعة لأمن وهران، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة.

وكانت الشبكة الاجرامية، تخطط لحرب عصابات باستعمال المولوتوف خلال فترة الحجر الصحي.

وتتكون هذه الشبكة، من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 سنة و25 سنة مسبوقين قضائيا، تم الاطاحة بهم متلبسين بمحاولة تنفيذ عمليات اعتداء باستعمال قارورات حارقة.

أين تم ضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة بمختلف الأحجام، مخبأة داخل ملعب جواري ببلدية مسرغين.

وتمثلت المحجوزات في 19 قارورة مولوتوف، سعتها 25 سل مملوءة بالبنزين والرمل مهيأة للاستعمال.

بالإضافة إلى سلاحين شبيهين ببندقيتي صيد تقليديتين الصنع، و5 قارورات بلاستيكية بها مواد حارقة متكونة من مادة البنزين ورمل أصفر وأسود.