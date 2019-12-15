توقيف مجرمين خطيرين زرعا الرعب وسط مرضى عيادة بالطارف

تمكنت أمس عناصر أمن دائرة بن مهيدي من توقيف شخصين خطيرين كلاهما مسبوق قضائيا، ينحدران من ولاية عنابة في العقد الثاني من العمر.

وتسبب الموقوفان في خلق حالة هلع وخوف كبيرين وسط المرضى والمواطنين بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية بن مهيدي، مع التحطيم العمدي لملك الغير.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة بن مهيدي، اتصال هاتفي على أحد الأرقام الخضراء للأمن الوطني بخصوص تواجد شخصين في حالة هيجان وغضب.

وكان الشابان يقومان بالتعدي والتحطيم العمدي لبعض المعدات الخاصة بالعيادة الطبية المتعددة الخدمات بإبن مهيدي.

لتتنقل على إثرها عناصر الشرطة على الفور الى عين المكان، أين تم توقيفهما على مستوى ذات العيادة.

ومن خلال المعاينة الميدانية لعين المكان، تبين فعلا قيام المشتبه فيهما، بتحطيم بعض المعدات والتجهيزات التابعة لذات المؤسسة الاستشفائية.

ليتم تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة، وأنجز ضدهما ملف قضائي عن قضية التحطيم العمدي لملك الغير “الدولة”.

وقدم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، أين صدر في حقهما أمر إيداع.