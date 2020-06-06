توقيف مجرم خطير يُروج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بالطارف

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار في الطارف، من توقيف مجرم مختص في ترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

وينحدر المعني، وهو في العقد الثاني من العمر، من بلدية الذرعان، حيث جاءت عملية توقيفه على اثر تلقي ذات المصالح معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية في وسط احياء مدينة شبيطة مختار.

وعلى إثر عملية تتبع لتحركات المعني بشكل مستمر، ومن خلال خطة أمنية محكمة، تم توقيف المشتبه فيه، متلبسا، بصدد الاعداد لعملية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

أين ضبط بحوزة الموقوف، على مجموعة من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، قدرت بـ 45 قرصا.

بالاضافة إلى ضبط كمية من الكيف المعالج في شكل قطع أيضا، قدر وزنها الاجمالي بـ 48 غ.

مع حجز أسلحة بيضاء محظورة، ومبلغ مالي يعتبر عائدات عمليات الترويج.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيه، أنجز ضده ملف قضائي عن قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

وكذا حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، قدم المشتبه فيه بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر ايداع.

وفي قضية أخرى بنفس الولاية، تم توقيف عصابة القريشي والتي زرعت الرعب وسط السكان بشبيطة مختار في الطارف.

وتمكنت عناصرالامن الحضري الخارجي شبيطة مختار بالطارف، من الاطاحة بعصابة اجرامية يقودها المكنى قريشي، تتكون من مسبوقين قضائيا، و هما شخصان خطيران يقومان بالاعتداء على الاشخاص وسط المدينة باستعمال اسلحة بيضاء محظورة.

وأفراد العصابة، في العقد الثالث من العمر، وينحدرون من نفس المدينة.

وجاءت عملية توقيف المعنيين، على إثر شكاوى تقدم بها بعض مواطني بلدية شبيطة مختار، بخصوص وجود شخصان وسط المدينة زرعا الرعب في اوساط المواطنين.

كما يقومان بالاعتداء على الأشخاص، والمساس بالامن العام والسكينة العامين، وهذا باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

لتتنقل عناصر الشرطة على الفور إلى عين المكان، ومن خلال التحريات تم التعرف عليهما أين تعلق الأمر بمسبوقين قضائيا.

وتم العثور على المشتبه فيهما، واللذان تم توقيفهما مباشرة، مع ضبط بحوزتهما على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، دون مبرر شرعي.

ومواصلة في التحقيق معهما، فقد تم تفتيش منزلهما بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، أين عثر داخلهما على أسلحة بيضاء أخرى من مختلف الأنواع ومن الحجم الكبير.

وتمثلت هذه الأسلحة في سيوف وسكاكين كبيرة.

بعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهما، أنجز ضدهما ملفان قضائيان عن قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

ليقدم الموقوفان، أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الذرعان، لمحاكمتهما على الافعال المنسوبة اليهما.