توقيف مجرم طعن سيدة داخل منزلها حتى الموت وإستولى على مجوهراتها بتيبازة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بتيبازة من حل لغز جريمة قتل إرتكبها شاب قام بطعن سيدة بخنجر حتى الموت في مختلف أنحاء جسمها

وسرقة المجوهرات والأموال والفرار تاركا الضحية تنزف داخل منزلها الكائن بمدينة فوكة التابعة لولاية تيبازة، وفق بيان لذات السلك النظامي.

عملية فك لغز جريمة جاءت بناءا على مكالمة هاتفية تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة مفادها العثور على إمرأة جثة هامدة

داخل شقة منزلها الكائن ببلدية فوكة، على الفور تم تنقل دورية من عناصر الفرقة مرفوقة بأفراد الشرطة التقنية أين تم إتخاذ الإجراءات اللازمة،

رفع البصمات إحاطة مكان الجريمة وجمع الأدلة، مع الإستعانة بالطبيب المناوب بالعيادة المتعددة الخدمات الذي تم إثبات الوفاة،

مواصلة للتحقيق وبعد سماع شهود عيان تم التوصل إلى معلومات مفادها مشاهدة لشخص فوق سطح منزل المرحومة ليلة الجريمة،

وبناءا على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض المعنية إلى إعتداء جسدي أدى إلى وفاتها إستغلالا للمعلومات المتحصل عليها

وتكثيف عنصر الإستعلامات تم تحديد هوية المشكوك فيه الذي تم مباغتته وإلقاء القبض عليه وإقتياده إلى مقر الفرقة ،

حيث أنكر المشتبه فيه في الوهلة الأولى كل التهم الموجهة إليه، وبعد إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية

تم إسترجاع مسروقات متمثلة في حلي من الذهب، هواتف نقالة بعد مواجهته بالأدلة والبراهين إنهار أمام الحقائق وإعترف بالجرم المنسوب

إليه والمتمثل في جناية القتل العمدي، جناية السرقة المقترنة بظرف الليل والتسلق، أين تم تقديم المعني أمام العدالة