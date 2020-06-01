توقيف مجموعة أشرار تورطوا في شجار في الطريق العام في معسكر

تمكنت عناصر أمن دائرة سيق بمعسكر من تفكيك مجموعة أشرار متكونة من 21 شخصا من ضمنهم قاصر تتراوح أعمارهم بين 17 و 47 سنة، وتم توقيف 15 شخصا منهم و حجز أسلحة بيضاء محظورة.

وجرت العملية إثر نداء عبر الخط الأخضر 48-15 تلقته مصالح الشرطة من طرف مواطنين حول وجود شجار في الطريق العام بأحد شوارع مدينة سيق بين مجموعة من الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة بعد مخالفتهم تدابير الحجر الصحي ، متسببين في الإخلال بالنظام العام و السكينة العامة، ليتم التدخل الفوري بعين المكان من طرف فرق أمن الدائرة التي تمكنت بكل صرامة من توقيف 10 أشخاص من ضمنهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ، كما تم تمكن عناصر الشرطة من حجز أسلحة بيضاء مختلفة كانت استعملت في الشجار ، فيما لاذ البقية بالفرار.

وفتح الامن تحقيق في القضية، نفذ خلاله عناصر أمن الدائرة عملية شرطة واسعة النطاق بعد تحديد هوية المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، أسفرت عن توقيف خمسة منهم واسترجاع أسلحة بيضاء محظورة ، فيما بقي 06 آخرون في حالة فرار ، استكملت بعدها إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم ثم أنجز ضدهم إجراء قضائي و قدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع المشتبه فيهم الخمسة عشر الموقوفين رهن الحبس.