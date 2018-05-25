توقيف مجموعة أشرار مختصة في سرقة المحلات بالشلف

اوقفت عناصر الشرطة بالأمن الحضري التاسع بأمن ولاية الشلف مؤخرا ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 29 سنة.

المشتبه فيهم ينشطون ضمن جمعية أشرار مختصة في السرقة عبر ولاية الشلف.

القضية تمت على اثر استغلال شكوى تقدم بها صاحب محل تجاري لتخزين مواد التجميل وحفاظات الأطفال إلى الأمن الحضري التاسع.

بخصوص تعرض محله للسرقة ، بعد التحريات العميقة التي باشرتها المصلحة تم تحديد مواصفات المركبة و رقم تسجيلها.

حيث تم توقيفها في ظرف وجيز و على متنها أحد الأشخاص المشتبه فيهم.

الذي إعترف بإرتكاب عمل السرقة ليتم بعدها توقيف شركائه في الجريمة و عددهم خمسة أشخاص.

بعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم على محكمة الشلف التي أدانتهم بالحبس.