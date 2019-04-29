توقيف مجموعة إجرامية منظمة في باب الوادي بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن باب الوادي، في العاصمة، من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمخدرات “القنب الهندي “.

حيث تمّ توقيف أربعة أشخاص متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم مابين 35 و 45 سنة.

كما تم حجز كمية من المخدرات، قُدرَ وزنها الإجمالي بـ 2 كلغ و 108غ، ومبلغ مالي يقدّر بـ 201.500 دج.

بالإضافة إلى 4 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، وألعاب نارية من نوع “البوق “، وسيارة تستعمل في نقل المواد المخدرة.

جميع الموقوفين سوف يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة باب الوادي، فور انتهاء من التحقيق.

بخصوص جميع المحجوزات ستوضع في أحرازٍ مختومةٍ ومكشوفةٍ تودعُ لدى مكاتب الضبط كدلائل إقناع وإثبات.