توقيف مجموعة إرهابية بحوزتها أسلحة وذخيرة حربية و2.4 مليون مؤثرات عقلية بإليزي

أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، بيانا للرأي العام بخصوص توقيف مجموعة إرهابية بإليزي.

ووجاء في البيان: “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وعلى إثر إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة إليزي عالجت النيابة المذكورة قضية تتعلق بتوقيف مجموعة إرهابية تتكون من ستة (06) أشخاص بمنطقة تكات التابعة لبلدية إليزي منهم اثنان من جنسية أجنبية.

وأوضح المصدر ذاته بأن المجموعة الإرهابية كانت بحوزتها أسلحة ودخيرة حربية وتجهيزات حساسة تتمثل في ثلاث بنادق رشاشة من نوع FMPK، رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ذخيرة حربية وأربعة أجهزة اتصال لاسلكي، منهم ثلاثة من نوع ثرياء. بالإضافة إلى حجز مركبتين رباعيتي الدفع. وكذا كمية من المؤثرات العقلية تفوق مليونين و400 ألف كبسولة.

وأسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورقلة. عن توقيف ستة (06) أشخاص المشتبه فيهم. وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية - قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية – بمحكمة سيدي أمحمد يوم 30 ديسمبر 2024.

ليتم فتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الانخراط والمشاركة في الجمعيات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. محاولة الاغتيال. تهريب الأسلحة على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني. حمل ونقل عناد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول. استيراد واستخدام تجهيزات حساسة لارتكاب جرائم أخرى ولتسهيل ارتكابها. استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق. أصدر أوامر بإيداع المتهمين الستة (06) المتابعين رهن الحبس المؤقت.