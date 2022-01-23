توقيف محامية متلبسة بتهريب 28 قرصا مهلوسا إلى نزيل في سجن الحراش!

قاضي التحقيق في محكمة الحراش أمر بإيداعها الحبس المؤقت

كشف مصدر موثوق لـ “النهار”، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، باشر، صبيحة أمس، التحقيق في فضيحة من العيار الثقيل تورطت فيه محامية معتمدة لدى مجلس قضاء العاصمة تدعى “م.س”، وذلك بعدما ضبطت متلبسة بمحاولة بتمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لموكلها، وهو مسجون نزيل في المؤسسة العقابية بالحراش.

وحوّلت مصالح أمن سجن الحراش المحامية فور القبض عليها متلبسة بحيازة ما يقارب 28 قرصا مهلوسا كانت بصدد تمريرها لمسجون نزيل بسجن الحراش داخل قفازاتها، وعلى شكل كبسولات، وحوّلتها على التحقيق الأمني منذ يومين، قبل أن تقدمها، صبيحة أمس الأحد، على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، لسماع أقوالها في الموضوع، الذي حولها بدوره على التحقيق الذي وجه لها تهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية في وسط عقابي بغرض تمريرها لمسجون.

وأكدت مصادر جد موثوقة لـ “النهار”، أن النزيل الذي كان بصدد تسلم المؤثرات العقلية، “بارون” مخدرات معروف بمنطقة براقي يلقب بـ “النينجا”، وقد كان محل عدة أوامر بالقبض، قبل توقيفه مؤخرا لمواجهة أحكام غيابية جنائية بمحكمة الدار البيضاء، آخرها ملف المتاجرة في 50 كلغ من “الكيف المعالج”.

هذا وقد أكد مصدر “النهار” بأن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، أمر يإيداع المحامية محل الاتهام رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة على ذمة التحقيق، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات من مستجدات.