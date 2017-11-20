توقيف محتالين إفريقيين يستعملان أوراقا «سحرية» لإنتاج أوراق نقدية مزوّرة في تلمسان

قصاصات ورقية سوداء توضع عليها قصاصات بيضاء ثم تتحول إلى أموال

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد الميمون شرق تلمسان رعيتين إفريقيين رهن الحبس المؤقت، عن جناية استخدام طقوس شيطانية غريبة في إنتاج أموال مزورة، الإعداد لجناية التزوير وحيازة معدات تستعمل في صناعة أوراق نقدية مزورة بمختلف العملات مع النصب والاحتيال باستغلال حيلة مضاعفة الأموال لإسالة لعاب الضحايا ومقايضتهم مبالغ مالية مزورة بسهولة تامة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بن سكران شمال شرق تلمسان، نجحت في الحيلولة دون إغراق السوق بمبلغ مالي كبير مزور بالعملة الوطنية والصعبة، على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة وردت إلى الهيئة الأمنية المذكورة، وهو ما أسفر عن توقيف رعيتين من جنسية إفريقية، متلبسين بالتخطيط والإعداد لتزوير شحنة معتبرة من الأموال داخل عمارة سكنية قيد الإنجاز، وهذا بغرض النصب والاحتيال على التجار و«الحراڤة»، وكانت هذه الشبكة توهم الضحايا بمضاعفة أموالهم على أن تسلمهم الأموال المضاعفة مقابل مبلغ مالي سليم، تحريات الشرطة مكّنت من حجز عينة من أوراق 2000 دج، فضلا عن مليار سنتيم آيل إلى عملة مزورة من نفس الفئة المشار إليها، ناهيك عن ضبط حزم هائلة من الأوراق المبرمجة للتزوير لاحقا إلى العملة الصعبة، إلى جانب حجز أربعة 4 هواتف نقالة وصفيحة بلاستيكية بها سائل تزوير وكذا مسحوق كميائي للغرض ذاته مع آلة تسخين، وناسخة ومعدات متنوعة تدخل في تقليد العملة، تم لاحقا تقديم عناصر الشبكة أمام النيابة العامة لمحكمة أولاد الميمون، التي أمرت بإيداع المتهمين الرئيسيين رهن الحبس المؤقت، بتهمة تزوير وتزييف وتسويق عملة مزورة والنصب والاحتيال مع الإعداد لجناية وحيازة معدات تستعمل في صناعة النقود المزورة لضرب الإقتصاد الوطني.