توقيف محتال انتحل صفة راق ونصب على مرضى باستعمال 7 حسابات فايسبوك في تبسة

تمكنت، مصالح الأمن بتبسة، في اطار محاربة مختلف أنواع الجرائم الحضرية والماسة بالمواطنين وممتلكاتهم، من توقيف راق مزيف وشريكه، عقب شكوى رسمية تقدمت بها مواطنة، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال وسلبها مبلغا ماليا معتبرا يقدر بـ40 مليون سنتيم.

بعد أن لجأت إلى المتهم الرئيسي على أساس أنه راق شرعي وأنه سيعمل على علاج ابنتها المريضة التي استعصى مرضها على عدد كبير من الاطباء وبقيت تعاني بسبب أعراضه، حيث تم على الفور إخطار وكيل الجمهورية الذي أعطى تعليمات بفتح تحقيق في ملابسات القضية وتوقيف جميع الأطراف التي تكشف عنها التحريات المباشرة واجراء عملية التقديم أمامه.

النصاب كان يوهم ضحاياه بقدرته على علاج الامراض المستعصية وتخليصهم من اعراض السحر

وحسب حيثيات القضية التي عالجتها مصالح الأمن الحضري الخامس، وتم عرضها أمس، على محكمة الجنح بتبسة، بعد ان تم معالجتها قضائيا في اطار اجراءات المثول الفوري وبعد إتمام عملية تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية، بتهمة النصب والاحتيال والاستدراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستهزاء بالمعلوم من الدين للضرر، فإن المتهم الرئيسي وهو الراقي المزيف كان يستعمل 7 حسابات الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، بأسماء مختلفة مثل “الشيخ التبسي”، “الشيخ الصحراوي” و”الشيخ الروحاني”، لاستدراج الضحايا واقناعهم بقدرته على اجراء عمليات الرقية الشرعية وايجاد حلول للمرضى بأمراض عضوية والمصابين بأعراض المس والسحر والعين والحسد وغيرها من الأمراض التي لم يجد أصحابها حلولا علاجية، كل ذلك بمساعدة شريكه الذي تمت عملية توقيفه هو الاخر، ومع فتح التحقيق بناء على شكوى الضحية المقيمة في ولاية برج بوعريريج، وبعد اجراء الخبرة التقنية والتحريات السيبرانية تم التوصل الى تحديد هوية المتهم وبعد توقيفه واجراء عملية الولوج الالكتروني الى هذه الجداريات الفايسبوكية المستعملة في استدراج الضحايا والترويج الى نشاطه المشبوه وغير القانوني، جاءت النتائج المتمخضة ايجابية وتم استعمالها أدلة وقرائن ضده خاصة وأن البعض منها أكد محتوى وتفاصيل الشكوى الرسمية المقدمة، اضافة الى حجز كتاب وجد بحوزته خلال عملية توقيفه كان يستعمله كمرجع في نشاطه ويحمل عنوان “منبع اصول الحكمة”.

قاضي المثول الفوري أدان المتهم الرئيسي ب3 سنوات حبسا نافذا وشريكه بسنتين

وبعد المحاكمة والمواجهة أصدر قاضي المثول الفوري بمحكمة الجنح حكما يقضي بادانة الراقي المزيف بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات. وشريكه بالحبس النافذ لمدة سنتين مع ايداعهما ووضعهما على مستوى مؤسسة اعادة التربية.