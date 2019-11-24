توقيف محتال يوهم الفتيات بالزواج في الشلف

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بالشطية، ولاية الشلف، شخص في عقده الرابع عن قضية النصب والاحتيال وحيازة ذخيرة حربية.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى لمواطنة راحت ضحية لعملية نصب وإحتيال من طرف شخص قام بإيهامها ووعدها بالزواج.

ليقوم المشتبه فيه بسلب صاحبة الشكوى، مبالغ مالية، مدعيًا أنّه يقوم بالتحضير للعرس وتأجير المسكن وتأثيثه.

وبعد مباشرة التحريات والأبحاث تم إلقاء القبض على المشتبه فيه، حيث بينت التحريات أنّ المعني إحتيال على العديد من الفتيات وسلب مهن أموال ومجوهرات بعد وعدهن و إيهامهن بالزواج والإرتباط.

كما توصلت الأبحاث والتحريات بعد إتخاذ الإجراءات القانونية إلى ضبط بحوزته على وثائق وملفات إدارية خاصة بضحاياه، و العثور بحوزته على ذخيرة حربية متمثلة في خراطيش لسلاح ناري

وعقب إستيفاء ملف الإجراءات القانونية حول القضية، أحيل المشتبه فيه أمام محكمة الشلف.