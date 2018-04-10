توقيف مختل عقليا وبحوزته 1400 قرص مهلوس بتيارت

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من وضع حد لمختل عقليا والمسمى- ب.م- البالغ من العمر 26 سنة، يتاجر بأقراص مهلوسة.

وحسب معلومات لـ”النهار”، فإن المختل عقليا، كان يستعمل بطاقة خاصة بهذه الشريحة، لجلب أقراص مهلوسة، ويقوم ببيعها على المدمنين.

وتعود حيثيات القضية، الى معلومات وصلت لدى مصالح الأمن، وبعد عمليات ترصد للمشتبه به، وهو يبيع المهلوسات.

تم توقيف المريض عقليا في حالة تلبس، على مستوى حي 700 سكن بمدينة تيارت.

كما عثر الجهاز 1400 قرص مهلوس بمختلف الأنواع، كانت مخبأة في منزله، يجمعها بإستغلال بطاقة مريض ذهني

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تم إحالته على وكيل الجمهورية بتهمة ترويج وبيع الاقراص المهلوسة.