 توقيف مخمور أحدث فوضى عارمة داخل محطة نقل المسافرين بالوادي

تمكن عناصر الشرطة بالوادي، من توقيف شاب مخمور أثار فوضى عارمة بمحطة المسافرين المجاورة لسوق ليبيا بعاصمة الولاية وحجز سلاح أبيض من الصنف السادس (سكين).

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد تلقيهم نداء من أحد المواطنين على الرقم الأخضر(1548) مفاده وجود شاب في العقد الثاني من العمر في حالة متقدمة من السكر .

يحوز على سلاح أبيض (سكين) في حالة هسترية قام بإغلاق الطريق في وجه المارة وحاول الاعتداء على العديد منهم .

ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان من طرف عناصر ذات المصلحة وتوقيف المشتبه فيه الذي أبدى مقاومة عنيفة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوف عن جنحة حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وكذا السكر العلني السافر المتبوع بإقلاق راحة السكان وإحداث الضوضاء وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.