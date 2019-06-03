توقيف مدافع الحمراوة أكواسي فيفيان بمطار وهران

أوقفت شرطة مطار وهران، اليوم الإثنين، مدافع مولودية وهران، الإيفواري أكواسي فيفيان، خلال محاولة مغادرته الجزائر، نحوى المغرب، رفقة عائلته.

وفي تصريح حصري لموقع “النهار أون لاين”، كشفت المغربية شيماء أكواسي، زوجة اللاعب، أنه تم توقيف زوجها فيفيان، وابنهما، بسبب تواجدهما في الجزائر بطريقة غير شرعية.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه خلال محاولتهما السفر إلى المغرب لقضاء العطلة، تأكدت شرطة مطار وهران، بأن رخصة إقامة فيفيان بالجزائر، انتهت صلاحيتها منذ أزيد من شهر.

وألقت شيماء أكواسي، كل اللوم على إدارة ومسؤولي مولودية وهران، على إعتبار أن مثل هذه الأمور من مهام إدارة الفريق.

وأكدت في تصريحاتها، أنها حاولت الإستنجاد بمسؤولي الحمراوة في هذه القضية، قبل أن تتفاجئ بتهرب الجميع، ورفضهم الرد على اتصالاتها.

ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل اللاعب أكواسي فيفيان، في الساعات القليلة القادمة، بعد إلزامه بدفع غرامة مالية.