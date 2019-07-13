توقيف مدير عيادة وصيدلي و22 متورطا في نهب وتهريب الأدوية بموازية

كانوا يتاجرون في أدوية مجانية وافتعلوا أزمة ندرة

الصيدلي ومدير المؤسسة الاستشفائية أُودعا الحبس و22 متهما آخرين تحت الرقابة القضائية

أحبطت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البليدة، شبكة تهريب الأدوية تضمّ 23 متهمًا من بينهم مدير المؤسسة العمومية للصحية الجوارية بموزاية.

وصيدلي تسبّب في ندرة الدواء من نوع فيتامين «د» من صيدلية تقع بوادي العلايق وتموّن العيادات متعددة الخدمات للجهة الغربية للولاية.

وهو الدواء المجاني الموجَّه لهشاشة العظام للرضع حديثي الولادة، كما يتناوله الأشخاص البالغون فوق سن الأربعين.

العملية هي ثمرة تحريات دامت عدة شهور من التتبع والترصد عقب شكوى تقدم بها أحد العاملين عن قيام صيدلي وبتواطؤ بعض من الموظفين بالقطاع الصحي.

باستخراج كميات معتبرة من دواء من نوع فيتامين «د» من الصيدلية المركزية للجهة الغربية الواقعة بوادي العلايق.

والتي تمون باقي المؤسسات العمومية الاستشفائية بالجهة الغربية، أين تسببوا بأفعالهم هاته في ندرة الدواء المجاني الذي توفره الدولة بالصيدليات.

مما يضطر المواطن إلى البحث عنه لدى الخواص بأثمان خيالية فاقت 1000 دج، حيث كلَّلت التحريات.

حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» بالتوصل إلى 23 متورطا من بينهم مدير عيادة متعددة الخدمات بموزاية، والذي كان على علم بالموضوع.

ولم يقم بالتبليغ والإجراءات اللازمة، فيما تم توقيف الصيدلي الذي كان يستخرج الدواء المجاني الذي كانوا يتحججون بندرته وانقطاعه من الصيدلية المركزية.

ودفع المواطنين لاقتنائه من حسابهم الخاص، فيما يتم التدوين على السجلات أنه تم استهلاكها لفائدة المرضى.

واستغلالا للتحريات المعمقة، تم التوصل إلى باقي المتورطين ضمن الشبكة، والذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون.

الذي وبعد جلسة مطولة لسماعهم أمر بإيداع الصيدلي ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بموزاية الحبس المؤقت.

مع وضع 21 متهما تحت الرقابة القضائية بتهمة تضخيم مخروجات الأدوية من صيدلية المؤسسة.