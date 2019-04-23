توقيف مدير فرعي بمديرية التعمير متلبسا بتلقي رشوة في تيبازة 

القضية كشفت عن شبكة تنشط في مجال تسوية البنايات بطريقة غير قانونية

أوقف، مساء أمس، عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بولاية تيبازة، إطارا يشغل منصب مدير فرعي بمديرية البناء التعمير بتيبازة.

متلبسا بتلقي رشوة من مواطن كان بصدد تسوية ملف يتعلق ببناء فوضوي في إطار قانون تسوية البنايات 15_ 08.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة، والتي تفيد بقيام المشتبه فيه بطلب رشوة مقابل قبول ملف المعني لدى لجنة الدائرة.

وإثر ذلك، تم نصب كمين محكم للمسمى “عادل.ب”، الذي تم توقيفه وهو يتلقى رشوة قيمتها 3 ملايين سنتيم من طرف الضحية، وهو مواطن قدم ملفا لتسوية بنائه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبكة تنشط على مستوى بلدية تيبازة متورطة قي القضية مكونة من خمس أشخاص على الأقل.

ومنهم مسؤولون تجري تحقيقات أمنية واسعة بشأن حصولهم على رشاوى ومزايا غير مستحقة مقابل تمرير ملفة تسوية البنايات.

وكانت مديرية البناء والتعمير قد أبانت عن صرامة وفعالية في محاربة البيروقراطية والمحسوبية في إدارتها.

خاصة ما تعلق بتسوية البنايات التي تخضع لسلطة لجنة الدائرة، حيث يتم إيداع الملفات على المستوى البلدية.