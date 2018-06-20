توقيف مدير متوسطة بالطارف بتهمة تزوير نقاط تلميذ

تم اليوم الاربعاء توقيف مدير متوسطة بقرية السبعة بلدية بريحان في الطارف وإحالته على مجلس التأديب بسبب تزويره لنقاط تلميذ.

وحسب مصادر لـالنهار فإن المدير يبلغ من العمر 61 سنة قام بتزوير النقاط لتمكين إبن مديرة دار الشباب بالولاية.

وهذا من اجل إنجاحه ومساعدته للإنتقال من السنة الثالثة الى الرابعة متوسط.

كما توبع ايضا امام العدالة بالاعتداء على تلميذ قاصر جنسيا يدرس بالمتوسطة التي كان مديرا لها ببلدية ام الطبول الحدودية وهي قيد القضاء.

وأضاف المصدر أن المدير الموقف يمارس الرقية وما شابه.