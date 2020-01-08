توقيف مدير مستشفى عين جاسر بباتنة وعقوبات للمسؤولين عن إهمال مرفق عمومي

قرر والي باتنة، محمدي فريد، توقيف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين جاسر، وفتح تحقيق حول إهمال مرفق عمومي، واتخاذ اجراءات إدارية وعقوبات صارمة في حق كل الـمسؤولين عن الوضعية الحالية للعيادة.

وحسب بيان ولاية باتنة، اليوم الأربعاء، يأتي القرار تبعا للزيارة الفجائية التي قام بها والي ولاية باتنة فريد محمدي مساء يوم أمس إلى العيادة المتعددة الخدمات لمسيل إبن سيناء.

وقد وقف الوالي على وضعية هذا المرفق الصحي، واطلع عن كثب حول ظروف العمل وكيفية استقبال والتكفل بالمرضى.

وأبدى الوالي استياءه الكبير من الوضعية الحالية، بسبب حالة التسيب الحاصل وانعدام المسؤوليات، والتجاوزات التي تزيد من المعاناة التي يتخبط فيها المرضى.

كما أمر الوالي بإعادة تهيئة وتأهيل العيادة المتعددة الخدمات لمسيل، مع تحويل نشاطها مؤقتا إلى مقر تابع للبلدية بحي 05 جويلية 1962 – شارع الشهيد بلعدواني مبارك.

وسيتم إعداد دراسة، لتحويل مقر تابع للبلدية بحي 05 جويلية 1962 – شارع الشهيد بلعدواني مبارك، إلى مركز لرعاية الأمومة والطفولة.

كما سيتم تزويد العيادة بسيارة إسعاف وبمختلف التجهيزات الطبية، وفتح منصب لطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد.

وأعطى الوالي تعليمات للمؤسسات الإستشفائية المتواجدة على مستوى المنطقة، بمضاعفة جهود العمل في مختلف التخصصات على غرار التحاليل الطبية، وضمان المناوبة الطبية والتكفل الأمثل بالمرضى.

وأكد الوالي على متابعة مدى احترام هذه التعليمات من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية.