عاجل

توقيف مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
توقيف مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك”
بقلم أسماء.ع

أوقف درك باب الجديد، اليوم الخميس، مراد علمي صاحب مجمع “سوفاك” في إطار قضايا فساد.

ويتواجد مراد عولمي، قيد التحقيق في إطار عدة قضايا متعلقة بالفساد.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com