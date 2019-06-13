توقيف مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك”

أوقف درك باب الجديد، اليوم الخميس، مراد علمي صاحب مجمع “سوفاك” في إطار قضايا فساد.

ويتواجد مراد عولمي، قيد التحقيق في إطار عدة قضايا متعلقة بالفساد.