توقيف مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك”

ويتواجد مراد عولمي، قيد التحقيق في إطار عدة قضايا متعلقة بالفساد.
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ألقت مصالح أمن دائرة العين الصفراء، في النعامة، القبض على شخصين، لحوزتهما الأقراص المهلوسة، بلغ عددها 186 قرص مهلوس.
حيث وفي إطار تفعيل المخطط العملياتي، لردع…
أقدم شاب يعمل بولاية بسكرة على وضع حد لحياته، بعد أنّ قام بالإنتحار شنقا بورشة عمل لمشروع 2000 مسكن
حيث يعد الضحية عامل بذات الورشة، أين…
اهتز الشارع المحلي بتقرت، الكبرى على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها أم وابنتها داخل منزلهم العائلي بحي المستقبل الجنوبي بالولاية المنتدبة تقرت .
وقد طوقت…
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