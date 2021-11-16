توقيف مرتكبي جريمة قتل أستاذة متقاعدة في معسكر

من بينهم امرأة متورطة من ولاية مجاورة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المحمدية في معسكر، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم امرأة، لتورطهم في جريمة تكوين جماعة أشرار لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، الغرض منها الإعداد وتسهيل جناية أخرى متمثلة في جناية السرقة بتوافر ظرف الليل، الكسر، العنف، التعدد والمشاركة، تتراوح أعمارهم بين 27 و 39 سنة، فيما بقي اثنان في حالة فرار، وهي الجريمة راحت ضحيتها أستاذة متقاعدة تبلغ من العمر 57 سنة.

حيثيات القضية جاءت بناءً على مكالمة هاتفية على خط النجدة 17، مفادها اكتشاف جثة في مسكن وسط مدينة المحمدية، وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان للتأكد وإجراء المعاينة الميدانية، عليه وبعد التأكد من صحة المعلومة، تم إخطار النيابة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة والمحافظة على مسرح الجريمة، وبعد الاستغلال المحكم للقرائن واستعمال الوسائل التقنية، تم تحديد هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بإحدى الولايات الغربية المجاورة، أين كشف التحقيق معه على أنه محل أمر بالقبض في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض السرقة الموصوفة، كما صرح بتورط شركاء آخرين في العملية.

عملية البحث والتحري مكّنت هي الأخرى من توقيف مشتبه فيهما من بينهم امرأة بإحدى الولايات المجاورة، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأسفرت العملية عن استرجاع مبلغ مالي معتبر، مركبة نفعية وأسلحة بيضاء من الصنف السادس من مختلف الأحجام كدليل إثبات، تم إنجاز إجراء قضائي ضدهم، قدموا بموجبه أمام العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.