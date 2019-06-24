توقيف مروجة “زطلة” في عين الدفلى ومنقب عن الذهب بالجنوب

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، منقب عن الذهب وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع.

بالإضافة إلى، خمسة أكياس من خليط خام الذهب والحجارة و500 لتر من الوقود بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة أخرى للجيش وعناصر الدرك الوطني، بعين الدفلى، مروجة مخدرات بحوزتها 51.8 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين أوقفت مفرزة أخرى بالبويرة، ثلاثة أشخاص وضبطت شاحنة ومركبة محملتين بـ 2166 وحدة من مختلف المشروبات .

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، وجانت،وتيزي وزو،وتيارت.