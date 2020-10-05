توقيف مروجين “الخمور” بدون رخصة وحجز أكثر من 1152 وحدة بمعسكر

أخبار الجزائر
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توقيف مروجين “الخمور” بدون رخصة وحجز أكثر من 1152 وحدة بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية والفرقة الجنائية بمعسكر، خلال عمليتي شرطة من توقيف مروجين وحجز كمية معتبرة من الخمور كانت موجهة للترويج بدون رخصة قدرت إجمالا بـ1152 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وتمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل، من توقيف مروج يبلغ من العمر 22 سنة، بعد إستغلال معلومات حول قيام المشتبه فيه بتخزين كمية من المشروبات الكحولية بمقر سكنه العائلي لغرض الترويج ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتفتيش مسكنه العائلي وحجز كمية من المشروبات الكحولية بداخل المسكن قدرت اجمالا بـ336 وحدة و مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج، حول على إثرها إلى مقر الفرقة، لإستكمال إجراءات التحقيق، أنجز ضده إجراء قضائي قدم بموجبه أمام العدالة التي أمرت بإيداعه رهن الحبس، كما تمكنت عناصر الفرقة الجنائية  بمعسكر، بدورها من حجز كمية أخرى معتبرة من المشروبات الكحولية وتوقيف مروج يبلغ من العمر 27 سنة خلال استغلال محكم لمعلومات حول حيازته لكمية من المشروبات الكحولية ، أين تم تفتيش المسكن المشبوه الذي كانت نتائجه ايجابية وحجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت اجمالا بـ816 وحدة مشروب كحولي كانت مخبأة بمرآب المسكن، أين أنجز ضده إجراء قضائي قدم أمام العدالة التي أمرت بإيداعه رهن الحبس.


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