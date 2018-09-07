توقيف مروجين بحوزتهما كمية من المخدرات بتيارت

تمكنت قوات الشرطة القضائية بولاية تيارت، من توقيف شخصين يروجان المخدرات بحوزتهما صفيحتين بأكثر من 162 غرام.

وتعود حيثيات القضية، إلى معلومات وردت إلى مصالح الأمن تفيد أن المسمى “ي، ع” يقوم بترويج المخدرات.

على مستوى أحياء مدينة تيارت، ليتم تشكيل فوج بالزي المدني وبعد عملية التتبع و الترصد تم توقيفه.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على كمية من المخدرات، متمثلة في صفيحتين قدر وزنهما بـ.5 .162غرام.

بعد التحري والاستغلال للمعلومات تم تحديد الممون الرئيسي، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر “25 سنة”، و”26 سنة”.

حيث تم الترصد له وتوقيفه بالقرب من منزله، وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

الذي أحالهم إلى إجراءات المثول الفوري حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة حيازة المخدرات للبيع بطريقة غير شرعية.