توقيف مروجين لأقراص مهلوسة و3 أشخاص محل بحث في الشلف

تمكن، أمن الشلف خلال الساعات المنقضية، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما 25 و45 سنة، يقومان بحيازة وبيع الأقراص المهلوسة.

وتمت عملية التوقيف، بعد ورود معلومات مفادها قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب بمدينة الشطية باستعمال دراجة نارية.

وبعد التحري في القضية تم توقيف المشتبه فيهما و ضبط كمية من الأقراص المهلوسة تقـدر بـ 114 قرص.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ18000 دينار من عائدات البيع الترويج.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة و المتاجرة بالمؤثرات العقلية أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

الشرطة توقف 3 أشخاص محل مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية

وتمكنت المصالح من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و36 سنة مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية.

وحسب مصادرنا فإن الموقوفين يواجهون عدة تهم تتعلق بالتورط في الضرب والجرح العمدي وحمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي.

وتم إنجاز ملفات جزائية في حقهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.