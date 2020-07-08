توقيف مروجين للمؤثرات العقلية والثالث في حالة فرار بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من وضع حد لنشاط مروجين يبلغان من العمر 27 و 34 سنة وحجز كمية معتبرة من هذه السموم تمثلت في 1425 قرص مهلوس من نوع بريقابالين و مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج ،خلال عملية مداهمة بحي القيطنة بمدينة تيغنيف ، بعد استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيهما في ترويج المؤثرات العقلية واتخاذهما من مسكنيهما العائليين محلا لتخزين هذه السموم و إعادة ترويجها، ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 27 سنة وتنفيذ عملية تفتيش لمسكنه، مكنت من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1380 قرص مهلوس من نوع بريقابالين كانت مخبأة بإحكام فرق سطح المسكن داخل خم لتربية الحمام ، إضافة إلى مبلغ مالي قدر بــ 09 ملايين سنتيم من عائدات عملية الترويج ، ليستمر التحقيق في القضية بتنفيذ عملية تفتيش لمسكن شريكه البالغ من العمر 34 سنة والتي أسفرت عن حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بـ 45 قرص مهلوس من نفس النوع لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى 1425 قرص ، كما تمكنت عناصر الفرقة خلال أطوار التحقيق من توقيف المشتبه فيه الثاني و تحديد هوية شريكهما الثالث المتواجد في حالة فرار ، لتستكمل إجراءات التحقيق في القضية ، ثم أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما الموقوفين وقدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.