توقيف مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز 490 قرص مهلوس و قطع من المخدرات بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من وضع حد لنشاط مروجين.

وتم خلال العملية، حجز كمية من هذه السموم تمثلت في 490 قرص مهلوس و 43,4 غرام من الكيف المعالج و مبالغ مالية من عائدات عملية الترويج ، إثر عمليتي مداهمة.

ومكنت العملية الأولى من توقيف مروج يبلغ من العمر 25 سنة بعد استغلال معلومات حول نشاطه في ترويج المؤثرات العقلية انطلاقا من مسكنه العائلي بحي القيطنة ، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ عملية تفتيش أسفرت عن حجز كمية من المؤثرات العقلية بمستودع المسكن تمثلت في 490 قرص مهلوس من نوع بريقابالين ومبلغ مالي ، إضافة إلى سلاحين أبيضين.

فيما تمكن عناصر الفرقة خلال المداهمة الثانية من توقيف مروج ثان يبلغ من العمر 39 سنة بعد عملية ترصد محكمة مكنت من توقيفه متلبسا بحيازة كمية من المخدرات على شكل قطع مختلفة من الكيف المعالج بوزن 6,2 غرام كان بصدد ترويجها ومبلغ مالي ، ليتم بعدها تنفيذ عملية تفتيش لمسكنه العائلي, أسفرت عن حجز كمية أخرى من الكيف المعالج بوزن 37,2 غرام و مبلغ مالي ، لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة من المخدرات إلى 43,4 غرام ، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه فيهما وقدما أمام العدالة لمحاكمتهما.