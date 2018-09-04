توقيف مروجين للمخدرات وحجز كمية من المؤثرات العقلية بمعسكر

أوقفت عناصر للشرطة القضائية، بالأمن الحضري الأول بمعسكر، من توقيف مروجين للمخدرات و حجز كمية من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى الأقراص الصيدلانية ومبالغ مالية من عائدات الترويج، إثر مداهمات وسط المدينة.

نجم عنها توقيف الشخص الأول 25 سنة، متلبسا بحيازة 22 قرص، يتم ترويجهما بالقرب من محطة نقل المسافرين بطريق الواد بحي بابا علي.

فيما مكنت المداهمة الثانية من توقيف المروج الثاني 45 سنة، بساحة النعيمي وسط المدينة.

إثر عملية تلمس جسدي بحوزته 4 أقراص و مبلغ مالي من عائدات الترويج.

ليتم إنجاز إجراء قضائي ضدهما و تحويلهما إلى العدالة .