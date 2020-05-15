توقيف مروجين وحجز أزيد من 500 قرص مهلوس بوهران

أخبار الجزائر
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توقيف مروجين وحجز أزيد من 500 قرص مهلوس بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 27 بوهران من الإيقاع بمروجي مؤثرات عقلية يبلغان من العمر 25 و27 سنة ضبطت بحوزتهما 503 قرص مهلوس.

وخلال العملية تم ضبط بحوزة المروجين مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 13 مليون سنتيم.
العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بإقدام المشتبه فيهما على ترويج هذه المهلوسات وسط الشباب.

أين أسفرت مراقبة وترصد تحركاتهما عن القاء القبض عليهما بحي بن داود 02 في سيدي البشير .
وبعد اخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكنهما تم ضبط 503 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ 13 مليون سنتيم.

ليم تحرير إجراء قضائي ضدهما سيحالان بموجبه أمام العدالة.


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