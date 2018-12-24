توقيف مروجين وحجز أكثر من 4 كلغ من الكيف المعالج بوهران

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي للعين البيضاء بوهران، من الإيقاع بشخصين تتراوح أعمارهم مابين 64 سنة و37 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا لتورطهما في قضية المتاجرة بالمخدرات.

وإستغلالا لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة حول قيام شخصين بإبرام صفقة بين مروجي المخدرات على مستوى الطريق المؤدي من عين البيضاء إلى السانيا،

حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذ، أفضت الى توقيفهما على متن مركبتين من نوع بيجو 505 وسيارة أجرة من نوع “لوقان” بصدد إبرام صفقة بيع وشراء.

أسفرت عن حجز اكثر من 4 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 30.5 مليون سنتيم، وهواتف نقالة ومركبتين تستعمل في نقل المخدرات.

حيث تم تحرير ضدهما إجراء قضائي، وسيحالان بموجبه على العدالة.